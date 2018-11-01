Ігор Коломойський: "Санкційний список Кремля" редагувався на Банковій, в Києві

Відповідаючи на питання, чому Ігоря Коломойського немає у списку санкцій Кремля, бізнесмен в коментарі УНІАН припустив, що введення Російською Федерацією санкцій проти ряду українських громадян і юридичних осіб узгоджувалося з українською стороною.

«Мені здається, цей список редагувався на Банковій (в Адміністрації президента, - УНІАН)», - заявив він. – «Можу сказати, хто входив до редакційної колегії, яка працювала з цим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, працював листоношею Медведчук. Порошенко особисто викреслив мене, давнього ворога Путіна, зі списку, щоб показати нашим американським партнерам, що я нібито став агентом Кремля».

Коломойський також звернув увагу на те, що в список потрапив особисто Віктор Пінчук і багато його активів - медійна компанія StarLightMedia, не дуже великий банк Кредит-Дніпро та інші. «На мій погляд, це викликано тим, що відносини Порошенка і Пінчука зіпсувалися, про що свідчать регулярні наїзди на адресу останнього з боку Банкової та Інститутської».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

(повний список - http://static.government.ru/media/files/AHKW1WfDGrhdKbhzH1dkMLZM8gchGjla.pdf).

У відповідній постанові уряду РФ йдеться, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.