Метання ножів, баскетбол на велосипеді та читання репу: найбожевільніші таланти глави Туркменістану Бердимухаммедова (відео)

Туркменістан - одна з найбільш закритих країн світу. Там регулярно порушуються свобода слова і права людини.

Але в цій країні точно є один вільний громадянин - її президент Бердимухаммедов. Цей диктатор має рекордну кількість талантів і не соромиться ними хвалитися.

Днями йому подарували золотий гриф від штанги. І він показав чудеса атлетизму на заздрість власним міністрам.

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Ще Бердимухаммедов уміє ліпше за всіх їздити верхи, ніби народився у сідлі. Навіть бере участь у змаганнях.

Також цей самородок полюбляє грати в баскетбол на велосипеді.

А нещодавно він з'явився на телеекранах в образі Рембо. Виявилося, що Бердимухаммедов досить небезпечний тип - він влучно стріляє і метає ножі.

Натомість глава Туркменістану буває і ніжним - він любить музику і сам пише пісні.

Нещодавно світ зворушив відеоролик, де Бердимухамедов з онуком читають реп.

Також з нього вийшов неабиякий автогонщик.

Однак мало хто знає, що Бердимухаммедов ще й академік і письменник. Він написав близько 35 книг про килими, скакунів і лікарські трави.

У цього диктатора точно є свій стиль.

Ще за життя він увіковічив себе величезною золотою статуєю. Але коли ж він встигає і країною керувати?