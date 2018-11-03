Сьогодні Порошенко з робочим візитом відвідає Туреччину

3 листопада у Стамбулі під головуванням президентів України та Туреччини відбудеться 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня.

Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада відвідає Турецьку Республіку з офіційним візитом.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, 3 листопада у Стамбулі під головуванням президентів України і Туреччини відбудеться 7-ме засідання Стратегічної ради високого рівня.

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Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань політичного діалогу, сучасного стану і перспектив розвитку українсько-турецької співпраці у торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній і туристичній сферах.

Порошенко проведе окремі переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Планується, що глава Української держави відкриє меморіальну дошку на колишній будівлі дипломатичної місії УНР в 1919-1922 роках, відвідає Стамбульський університет, де функціонує відділення української мови і літератури, а також відкриє виставку архівних документів, присвячену 100-річчю українсько-турецьких дипломатичних відносин.

У рамках програми візиту до Туреччини Порошенко відвідає Анталію, де візьме участь у церемонії інавгурації Консульства України та центру культури «Український дім».

Як повідомляли турецькі джерела, також планується детально проаналізувати нинішнє становище кримських татар.