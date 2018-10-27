В Туреччині анонсували зустріч Порошенка з Ердоганом

Глава української держави візьме участь у 7-му засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина-Україна.

Президент Петро Порошенко в суботу, 3 листопада, прибуде з офіційним візитом до Туреччини.

Читайте такожУкраїна передала Туреччині список українських політв'язнів для переговорів з Путіним - Джемілєв

Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на дипломатичні джерела в Анкарі. За їх інформацією, глава української держави візьме участь у 7-му засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина-Україна. У засіданні разом із главами держав візьмуть участь керівники відомств, а також представники кримських татар.

Відбудеться обмін думками щодо поглиблення співробітництва в політичній, економічній та оборонній сферах, а також активізації зв'язків у культурній та освітній сферах.

«Сторони торкнуться теми підписання угоди про вільну торгівлю, зміцнення безпеки та боротьби з тероризмом», - йдеться в повідомленні.

Крім того, планується детально проаналізувати нинішнє становище кримських татар.

Рада стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина-Україна була створена в 2011 році, що дозволило вивести двосторонні відносини на якісно новий рівень стратегічного партнерства.

Остання зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з українським лідером відбулася в Нью-Йорку на полях 73-ї сесії Генасамблеї ООН.

Після анексії Криму в 2014 році Туреччина заявила про чітку прихильність територіальній цілісності та суверенітету України. Анкара також не визнала дії сепаратистів на сході України.