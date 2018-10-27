этот материал доступен на русском

В Туреччині анонсували зустріч Порошенка з Ердоганом

16:40, 27 жовтня 2018
Політика
1030 0
Остання зустріч президента Туреччини і України відбулася в Нью-Йорку \ УНІАН

Читайте такожУкраїна передала Туреччині список українських політв'язнів для переговорів з Путіним - Джемілєв

Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на дипломатичні джерела в Анкарі. За їх інформацією, глава української держави візьме участь у 7-му засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина-Україна. У засіданні разом із главами держав візьмуть участь керівники відомств, а також представники кримських татар.

Відбудеться обмін думками щодо поглиблення співробітництва в політичній, економічній та оборонній сферах, а також активізації зв'язків у культурній та освітній сферах.

«Сторони торкнуться теми підписання угоди про вільну торгівлю, зміцнення безпеки та боротьби з тероризмом», - йдеться в повідомленні.

Крім того, планується детально проаналізувати нинішнє становище кримських татар.

Рада стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина-Україна була створена в 2011 році, що дозволило вивести двосторонні відносини на якісно новий рівень стратегічного партнерства.

Остання зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з українським лідером відбулася в Нью-Йорку на полях 73-ї сесії Генасамблеї ООН.

Після анексії Криму в 2014 році Туреччина заявила про чітку прихильність територіальній цілісності та суверенітету України. Анкара також не визнала дії сепаратистів на сході України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #зустріч#Петро Порошенко#Реджеп Таїп Ердоган