Яценюк та Аваков у Чернівцях презентували нову програму соціального забезпечення для працівників Нацполіції та ДСНС (фото, відео)

Чернівці стали першим містом, де презентована ця програма.

У суботу, 3 листопада, у Чернівцях лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк разом з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним та головою Національної поліції України Сергієм Князєвим зустрілися з представниками ДСНС та Національної поліції області.

Під час зустрічі була презентована програма соціального забезпечення для працівників ДСНС та Національної поліції. Серед механізмів соцзабезпечення - підвищення заробітної плати, компенсація за винайм квартир та система фінансового лізингу на придбання власного житла.

Чернівці стали першим містом, де презентована ця програма.

Введення нових механізмів соціального забезпечення, підкреслив Арсеній Яценюк, - це “новий крок, щоби у вас було власне житло і щоб ви відчули, що про вас турбується держава” - звернувся він до присутніх: “Що вам нікуди не треба їхати, вам треба просто працювати на свою країну, і країна буде думати про вас”.

Арсеній Яценюк висловив переконання, що прем'єр-міністр підтримає це рішення і будуть прийняті відповідні постанови Кабінету Міністрів.

Як перший крок на цю програму виділяється 2 мільярди грн, тобто на першому етапі близько 4 тисяч осіб можуть потрапити під цю програму: “Наступний рік – ще більше. Ми будемо рухатися по збільшенню програми”.

Він зазначив, що для Буковини програма соціального забезпечення має дуже важливе значення, адже рівень трудової міграції тут один із найвищих: “Людський капітал, людські ресурси і людина, яка працює в системі, - це те, на що ми хочемо спрямувати наші соціальні програми, і це те, за що буде голосувати фракція при прийнятті закону про держбюджет”.

Лідер “Народного фронту” нагадав, що в новому бюджеті закладено підвищення мінімальних зарплат для працівників ДСНС до 9000 грн, а поліцейських - до 9200 грн, нагадавши, що 2014 року для поліцейських зарплата становила 1800 гривень, для Служби з надзвичайних ситуацій - 2200 грн.

Арсеній Яценюк нагадав, що в 2014 році ситуація в правоохоронній системі була надзвичайно важка: “Міліції на вулицях не було. У рятувальників не було ні машин, ні матеріально-технічного забезпечення, зарплати на рівні 2000 гривень”.

“Тоді були прийняті декілька найважливіших рішень для системи. Це були, в першу чергу, рішення про збереження країни. А країна не може існувати без кожного з вас: без поліцейського і без рятувальника”, - сказав він, згадавши, що були створені нова Національна поліція, Національна гвардія, проведена реформа Служби з надзвичайних ситуацій.

Він зазначив, що для Національної поліції придбано 3 тисячі машин, у Службі з надзвичайних ситуацій - 450 нових пожежних машин, а загалом автопарк збільшився на 600 автомобілів. Для Національної гвардії поставлено сотні одиниць нової техніки.

“Усе це робилося на верхньому рівні. Але верхній політичний рівень нічого не вартує без кожного з вас. Ми збудували систему. Але найвища цінність – це людина в цій системі. І те, що роблять Міністр внутрішніх справ і Уряд, - приймають рішення, як зберегли кожного з вас в новій правоохоронній системі. Зараз важливе – це соціальне забезпечення для кожного працівника Національної поліції, Національної гвардії, Служби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України”, - сказав Арсеній Яценюк.

Він також підкреслив, що в Україні з'явиться один із найбільших парків цивільних гелікоптерів у Східній Європі: “Це особиста заслуга Арсена Авакова, що в Україні буде 55 гелікоптерів, а в Чернівцях буде одна з баз по їх розміщенню та ремонту, а також тренуванню”.

Для Буковини як для високогірного регіону це вкрай важливо, зазначив він.

Лідер “Народного фронту” повідомив, що перші гелікоптери надійдуть в кінці поточного року, а програма з урядом Франції розрахована на декілька років.

“Є багато кроків, які треба робити. І вони залежать від роботи кожного з вас. Ви робите велику справу – дякую вам за це”, - звернувся Арсеній Яценюк до працівників Нацполіції та ДСНС Буковини.

Сьогодні у Чернівцях Арсеній Яценюк та Арсен Аваков також вручили пожежні машини для ДСНС Чернівців.