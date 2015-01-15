Засідання Ради закрито

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра о 10.00.

Читайте такожВерховна Рада затвердила указ Порошенка про часткову мобілізаціюЯк сказав у коментарі журналістам народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв, частина завтрашнього засідання Верховної Ради відбуватиметься у закритому режимі.

Нагадаємо, Рада сьогодні схвалила указ президента щодо мобілізації.