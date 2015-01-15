Засідання Ради закрито

18:17, 15 січня 2015
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Засідання Ради закрито / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра о 10.00.

Читайте такожВерховна Рада затвердила указ Порошенка про часткову мобілізаціюЯк сказав у коментарі журналістам народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв, частина завтрашнього засідання Верховної Ради відбуватиметься у закритому режимі.

Нагадаємо, Рада сьогодні схвалила указ президента щодо мобілізації.

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