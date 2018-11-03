Порошенко запропонував Туреччині увійти до складу майбутньої миротворчої місії ООН на Донбасі

Президент України закликав Ердогана активізувати діалог щодо підтримки рішення розміщення миротворчої місії ООН на сході країни.

Президент Петро Порошенко запропонував Туреччині взяти участь у в складі майбутньої миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом прес-конференції за підсумками Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною в Стамбулі.

«Я запропонував президенту (Туреччини) активізувати наш діалог в тому числі і в підтримці рішення щодо розміщення миротворців відповідно до мандату Ради безпеки ООН», - заявив він.

«Ми довіряємо Туреччині і будемо щасливі, якби Туреччина взяла участь у встановленні миру на Донбасі через розміщення своєї миротворчої місії (мається на увазі війський контингент – УНІАН) в складі ООН (на території окупованого Донбасу – УНІАН)», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі. За його словами, країни винесуть на розгляд Радбезу цю резолюцію.

«Коли ми це будемо робити? Це буде саме резолюція від всіх нас. Для цього потрібно далі тиснути на Росію, оскільки зараз вона намагається відбиватися руками й ногами від будь-якої справжньої миротворчої операції», - наголосив Клімкін.