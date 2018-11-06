Справа Мартиненка вже почала розсипатися, а НАБУ намагається її клонувати - адвокат

Юрист вважає, що НАБУ влаштувало "піар-шоу" на процесуальній дії, щоб підтримувати "медійний негатив" до Мартиненка.

Адвокат екс-нардепа Миколи Мартиненка Петро Бойко вважає, що прокурор САП Симків 5 листопада закінчив читання в Шевченківському райсуді Києва обвинувального акту фактично проти НАБУ, а не проти його підзахистного, а сама справа проти Мартиненка вже почала "розсипатися".

На думку адвоката, якого цитує прес-служба Мартиненка, представник САП в залі суду влаштував "сеанс юридичного стриптизу" для НАБУ, яке, за словами адвоката, перетворилося на "почтальйона Пєчкіна", намагаючись створити черговий інформаційний привід проти екс-депутата.

"Так звана "справа Мартиненка" вже почала розсипатися - озвучене прокурором не відповідає матеріалам справи. Там повний набір численних порушень законів, некомпетентності і упередженості НАБУ. Захист з документами на руках спростує всі сфабриковані звинувачення", - підкреслив адвокат.

За його словами, НАБУ 2,5 років відтягало передачу справи до суду, у той час як Мартиненко вимагав відкритого судового процесу.

"Для НАБУ і лояльних "активістів" було зручно піаритися на резонансній справі, оголошувати злочинцями без суду, порушувати презумпцію невинуватості і права людини. Але в суді свято піару закінчиться, бо там треба говорити мовою юридичних фактів", - підкреслив Бойко.

Він сказав, що НАБУ публічно розписалося в порушенні закону, заявивши про нібито вручення судової повістки на допит Миколі Мартиненку 5 листопада.

"НАБУ намагається клонувати одну і ту ж справу - як юридично, так і піарно. Навіть попросило чеську прокуратуру надіслати їм запит про надання свідчень Миколою Мартиненком в якості свідка. Він готовий вчергове відповісти на всі питання, але тільки в передбачений законом спосіб. А НАБУ прийшло в суд і як почтальйон Пєчкін на телекамери заявило: "ми тут повістку принесли" (!) Хоча ніхто не розписався в її отриманні, оскільки звернення про міжнародну правову допомогу повинні обов'язково відправлятися через Генеральну прокуратуру України", - зазначив адвокат.

Бойко вважає, що НАБУ влаштувало "піар-шоу" на процесуальній дії, щоб підтримувати "медійний негатив" до Мартиненка.

"Якби норми закону з викликом на допит були дотримані – не було б питань з отриманням повістки. Адже Микола Мартиненко дисципліновано виконує всі процесуальні обов'язки. Більше того, він ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатського імунітету", - нагадав захисник.

У прес-службі Мартиненка вважають, що НАБУ і САП бояться програти цю справу.

"Тому НАБУ влаштовує скандали в судах і розміщує в ЗМІ замовні матеріали проти Мартиненка, таким чином намагаючись тиснути на суддів. Але рано чи пізно комусь доведеться нести кримінальну відповідальність за фальсифікації. Ми побачимо, як керівники НАБУ незабаром підуть на вибори, щоб сховатися за депутатською недоторканністю", - вважають у Мартиненка.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня розпочав розгляд справи щодо екс-депутата Мартиненка. Його звинувачують в зловживаннях коштами держпідприємств.