«Поцілуй у дупу нас»: депутати від БПП звернулись до Путіна з «козацьким» листом (фото, відео)

Лист депутатів, стилізований під "Лист запорожців турецькому султанові", сповнений дивних образ на адресу російського президента.

Заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Олексій Гончаренко зачитав у Верховній Раді звернення народних депутатів до президента РФ Володимира Путіна, підготовлене у відповідь на введення Росією санкцій проти України.

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Звернення, як зазначив Гончаренко, є адаптованою версією відомого «Листа запорожців турецькому султанові».

«Ми вирішили, як народні депутати від БПП, дати відповідь пану Путіну на усі його дії. І відповідь ми хочемо дати в старовинному українському стилі, які нам ще показали наші пращури запорожці», – вказав він.

Новий лист сповнений дивних образ на адресу російського президента.

«Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш! Самого Люцифера секретар! Який ти вчорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш?! Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати! Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою! Отак тобі український народ висловив, плюгавче! Не будеш ти і свиней християнських пасти!», – зачитав звернення Гончаренко.

«Тепер кінчаємо, бо число знаємо, і календар маємо. Місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас. За це поцілуй у дупу нас!», – підсумував він.

Гончаренко додав, що під цим листом, крім нього, поставили підписи також депутати від "БПП" Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Олександр Співаковський, Григорій Шверк, Рефат Чубаров, Ігор Артюшенко та Григорій Тіміш.

Лист запорожців турецькому султанові – українська письмова історична пам’ятка. Документ, написаний у 1676 році, був відповіддю запорозьких козаків на вимогу османського султана Мехмеда IV визнати його владу. Був перекладений різними європейськими мовами.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Росія оголосила про запровадження нових санкцій проти сотень українських компаній та осіб. 322 особи та 68 компаній увійшли до санкційного переліку, оголошеного Росією.