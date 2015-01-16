В окупованому Криму переховуються майже сто суддів - Мінюст

Такі дані Міністерства юстиції України озвучені під час наради президента України Петра Порошенка з керівниками фракцій Верховної Ради.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначив Порошенко, «замовники, організатори та виконавці цих злочинів сховалися за межами України й на окупованих територіях».

Саме тому, підкреслив глава держави, створена правова база для заочних судових процесів над тими злочинцями, які перебувають у міжнародному розшуку.

Читайте такожПорошенко закликав пришвидшити розслідування вбивств на Майдані15 січня Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачається можливість заочного судового провадження щодо підозрюваних і звинувачених осіб, які перебувають у міжнародному розшуку або переховуються на окупованій території в Криму або в зоні проведення АТО.

Наприкінці лютого – на початку березня 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму й міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Після цього США і Європейський союз ввели низку економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.