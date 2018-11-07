В МЗС України закликали НАТО убезпечити Європу від "Північного потоку-2"

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що на Заході не усвідомлюють загрози від будівництва цього газопроводу.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль закликає Організацію північноатлантичного договору (НАТО) убезпечити Європу від реалізації проекту "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це урядовець заявила на міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед".

Щодо енергетичної безпеки дипломат висловила думку, що "роль НАТО має полягати перш за все в тому, щоб убезпечити Європу від реалізації "Північного потоку-2".

"Бо це дійсно те, що може становити загрозу не тільки для України, а й для всієї Європи. І це те, що не розуміють в західних країнах, оскільки бізнес - понад усе", - додала Зеркаль.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту докласти всіх зусиль до заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».

1 листопада Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розглядає російський проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ, і виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планують побудувати поряд з вже наявним «Північним потоком-1». Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.