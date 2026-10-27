Рекорд за весь час війни: вартість експорту російської нафти зросла до найвищих показників

Падіння цін на російську нафту Urals компенсувалося різким збільшенням обсягів її поставок.

Минулого тижня вартість морського експорту російської нафти сягнула 2,76 млрд доларів – це найвищий показник від початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Виручка Росії від морського експорту нафти збільшилася приблизно на 430 млн доларів. Падіння цін на російську нафту Urals компенсувалося різким збільшенням обсягів поставок, а також подорожчанням нафти сорту ESPO.

Водночас, за даними Bloomberg, попри раптовий стрибок експорту в останній тиждень, загальна тенденція за останні чотири тижні (до 25 жовтня) показала падіння середньодобових поставок до 3,55 млн барелів.

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Останній тиждень був аномально активним: за тиждень до 25 жовтня росіяни різко збільшили експорт – завантажили 37 танкерів (майже 27 млн барелів) замість 31 танкера (близько 22 млн барелів) тижнем раніше.

Через це в останній тиждень добовий експорт підскочив на 730 тисяч барелів – у середньому до 3,85 млн барелів на добу.

Минулого тижня з термінала Приморськ поблизу Санкт-Петербурга вийшли 12 танкерів. Для порівняння, тижнем раніше їх було лише чотири. Поставки через порт Приморськ відновилися після кількаденної перерви в русі суден попереднього тижня.

Протягом тижня з порту Новоросійськ відправили одну партію казахстанської нафти сорту Kebco. З початку вересня Москва перенаправила всі поставки казахстанської нафти через цей чорноморський порт, звільнивши додаткові потужності для власної нафти в балтійському порту Усть-Луга, який вважається безпечнішим.

Куди Росія постачала нафту

Найбільшими покупцями російської нафти зі значним відривом від інших країн залишаються Китай та Індія.

За 28 днів до 25 жовтня обсяги зафіксованих поставок російської нафти азійським покупцям (зокрема тих, для яких кінцевий пункт призначення не встановлено) дещо скоротилися – до 3,42 млн барелів на добу. Для порівняння, за період до 18 жовтня цей показник становив 3,45 млн барелів на добу з урахуванням переглянутих даних.

Обсяги поставок російської нафти покупцям Москви в Середземноморському регіоні не змінилися порівняно з переглянутим показником за період до 18 жовтня.

Обсяги поставок до Туреччини за чотири тижні до 25 жовтня становили близько 80 тис. барелів на добу – на рівні попереднього періоду. Постачання до Єгипту скоротилися приблизно до 50 тис. барелів на добу за останній звітний період.

Фахівці прогнозують – якщо Україна не поновить атаки на російські нафтопереробні заводи, то найближчими тижнями обсяги російської нафти, доступної для експорту, можуть скоротитися. Відновлення НПЗ дасть змогу переробляти більше нафти всередині РФ, що може зменшити обсяги для експорту.

Поставки російської нафти – інші новини

Раніше УНІАН писав, що у вересні надходження до федерального бюджету Російської Федерації від нафтогазового сектору скоротилися на 24,5% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Водночас рублева вартість російської нафти, на основі якої розраховують податкові надходження, у жовтні в середньому приблизно на 60% перевищувала показник, закладений у федеральному бюджеті РФ. Це дає змогу підтримувати державні фінанси Росії.

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