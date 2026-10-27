Українцям обіцяють 'винагороду' за економію світла: експерти припустили появу нового кешбеку

Експерти пояснили, що може змінити для споживачів новий механізм, запропонований регулятором.

В Україні можуть запровадити новий механізм заохочення споживачів до економії електроенергії в години пікового навантаження, повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, спрямований на впровадження європейських механізмів управління попитом та розширення можливостей споживачів отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії", - повідомляє регулятор у себе на сайті.

Передбачається, що за перенесення електроспоживання з пікових годин на періоди меншого навантаження користувачі послуг зможуть отримувати "винагороду", якщо це відповідатиме умовам договору. Щоправда форма даної винагороди не уточнюється. Відповідні зміни стосуватимуться як бізнесу, так і домогосподарств.

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В НКРЕКП пояснюють, що це дозволить зменшувати навантаження в пікові години, ефективніше використовувати наявні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії.

"Працюватиме цей механізм через агрегаторів – учасників ринку, які об’єднують можливості окремих споживачів для управління попитом на електроенергію. При цьому змінювати електропостачальника не потрібно. Для участі в управлінні попитом споживач матиме два окремі договори: з електропостачальником – на постачання електричної енергії; з агрегатором – на участь в управлінні попитом та отримання відповідної винагороди", - додають в НКРЕКП.

Що приховує термін "винагорода" - пояснення експертів

На думку експертів, опитаних УНІАН, під винагородою, перш за все, можуть приховуватись нові можливості економії для споживачів.

Так, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що одним із можливих варіантів може бути використання тризонних лічильників, які дають змогу оплачувати електроенергію за різними тарифами залежно від часу доби.

"Йдеться про тризонні лічильники, щоб простимулювати споживання вночі побутовими споживачами. Тобто встановлювати розумні лічильники, які будуть визначати, щоб у нас було не 4,32 грн/кВт-год впродовж доби, а, наприклад, в пікові години там умовно 8 гривень, в день 4 гривні, а вночі 2 гривні. Наприклад, ось в такий спосіб. Це цифри умовні. Тобто маємо три різні тарифи для трьох різних періодів", - розповів Рябцев у коментарі УНІАН.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко погоджується, що найлогічнішим рішенням буде запровадження тарифів, які залежать від часу споживання.

"Такий механізм був би логічнішим: люди платили б менше, коли споживають електроенергію в непікові години, і більше – у пікові. Але, мабуть, на сьогодні не всі готові у владі на це піти, оскільки багато хто буде кричати з популістів, що це підвищення тарифів. І це може вдарити по рейтингам. Тому, можливо, шукають інший спосіб заохотити людей, не змінюючи чинних тарифів", - пояснює Омельченко УНІАН.

Водночас він припускає, що винагорода може бути грошовою – за принципом вже існуючого в Україні кешбеку.

"Якщо домогосподарство споживає в пік з 17:00 по 23:00 взимку менше, ніж умовно 50 кіловат, то воно, наприклад, отримує 200 чи 300 гривень", - каже Омельченко.

Омельченко також припускає, що для виплат можуть використати цифрові сервіси, зокрема "Дію". Проте, за його словами, наразі незрозуміло, як саме технічно реалізовуватимуть таку систему. Конкретні умови та розмір такої винагороди також поки невідомі.

Зазначимо, що це наразі лише проєкт постанови. За словами Омельченка, для реалізації запропонованого механізму необхідно, щоб відповідне рішення ще було схвалене урядом.

Ситуація в енергетиці - останні новини

Нагадаємо, що Росія не припиняє атакувати енергетичну інфраструктуру України. 27 жовтня внаслідок російських обстрілів по об’єктам генерації та електромережам без світла залишилися споживачі у семи областях України. Енергетики закликали українців обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Минулого тижня росіяни 126 разів атакували енергетичний і нафтогазовий сектори України. Загалом за цей період було зафіксовано 235 інцидентів, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

В умовах цих атак, як припустив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, певні міста на заході України можуть виявитися менш підготовленими до зимових атак на енергетичну інфраструктуру, ніж деякі східні та південні регіони.

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