Сили оборони просунулися під землею на понад 15 км на Купʼянському напрямку, - Зеленський

За словами Зеленського, українські воїни успішно трансформували тактику використовувати підземні газові комунікації.

Під час операції "Велес", яку проводить 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія", вже знищено понад сотню окупантів, ще понад 30 взяли в полон. Просування під землею – понад 15 кілометрів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Важлива наша операція на Купʼянському напрямку. Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса доповіли про перші результати та хід операції "Велес", яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". Вже знищено більше сотні російських окупантів, більше тридцяти взято в полон. Просування під землею – понад 15 кілометрів", - зазначив він.

Голова держави нагадав, що росіяни вже намагались використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватись через наші позиції та переходити до штурмових дій.

Відео дня

За словами Зеленського, українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною.

"Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку", - наголосив президент.

Інші операції на фронті

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), з 1 вересня до 16 жовтня цього року російські окупанти втратили контроль над 112 квадратними кілометрами території. Водночас від початку року армія РФ захопила близько 100 квадратних кілометрів. Зокрема командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що українська операція "Вівальді" призвела до значних втрат у російській 144-й мотострілецькій дивізії.

Він наголосив, що група військових фактично перестала існувати як організована військова сила. Тому тепер Росія має відновлювати боєздатність дивізії, перш ніж проводити інші наступальні операції на Лиманському напрямку. Такий крок створить додаткове навантаження на систему поповнення ворожої армії.

Водночас у ISW оцінили, що операція "Вівальді" зірвала плани командування РФ щодо оточення сил ЗСУ у районі "фортечного поясу" Донецької області з півночі. Українські бійці дійшли до річки Жеребець, після чого лінія фронту скоротилася, а оборону змогли організувати на більш вигідних рубежах, де була більша концентрація піхоти та кращі позиції для застосування БпЛА й артилерії. Тому для відновлення наступу в напрямку Лимана росіянам доведеться вчергове форсувати річку.

Вас також можуть зацікавити новини: