Південна Корея відкликала з України вісьмох дипломатів через суперечку щодо полонених КНДР

Також рішення пояснюють постійною загрозою російських повітряних ударів.

Південна Корея відкликала вісьмох дипломатичних співробітників з України на тлі дипломатичного конфлікту, пов’язаного з розголошенням Києвом інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон, пише Yonhap News Agency.

За його словами, відкликання частини персоналу відбулося на тлі відсутності, на думку Сеула, належних кроків з боку України для врегулювання ситуації. Крім того, рішення пояснюють постійною загрозою російських повітряних ударів.

Попри відкликання дипломатів, Чо Хьон заявив, що в Україні залишаються співробітники, необхідні для виконання основних функцій посольства та захисту громадян Південної Кореї в умовах триваючих російських атак.

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Відповідаючи на запитання про можливе погіршення відносин із Києвом, міністр не виключив такого сценарію, якщо напруженість продовжить зростати.

"Я продовжую спілкуватися з міністром закордонних справ України (Андрієм Сибігою), щоб якомога швидше вирішити це питання", – сказав він.

Водночас він наголосив, що підтримка України з боку Сеула залишається незмінною. Південна Корея продовжує брати участь у конференціях з відновлення України, надавати гуманітарну допомогу та долучатися до міжнародних зусиль, спрямованих на припинення війни.

Інцидент з військовополоненими КНДР

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН український президент Володимир Зеленський заявив, що двох взятих в полон військових Північної Кореї, які воювали на стороні Росії проти України, було відправлено до Південної Кореї.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні вжити заходів, якщо вона не вибачиться.

Співробітник Корейського інституту національного об’єднання Чо Хан Бом зазначив, що будь-які додаткові заходи, найімовірніше, торкнуться тієї допомоги, яку Південна Корея вже надає Україні, включаючи гуманітарну та фінансову підтримку, а також сприяння у відновленні країни.

Згодом стало відомо, що Південна Корея відкликала посла та частину співробітників посольства з України через дипломатичний скандал з полоненими КНДР.

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