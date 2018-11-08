В Угорщині відкрили почесне консульство України

Новопризначеному Почесному консулу України Золтану Хорвату вручили консульський патент і екзекватуру.

Вчора в угорському місті Шіофок було відкрито українське почесне консульство.

Про це в Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Приємна і важлива подія у розвитку українсько-угорських відносин: сьогодні (7 листопада. - Ред.) разом з Уповноваженим Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини зв'язків з почесними консулами Дердемом Шухою урочисто відкрили Почесне консульство України в місті Шіофок. До його компетенції будуть належати області Зала, Веспрем і Шомодь", - написала вона.

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Непоп зазначила, що вручила новопризначеному Почесному консулу України Золтану Хорвату консульський патент і екзекватуру.

Як відомо, відносини України і Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом нового закону про освіту в 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни в закон про освіту і відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт буде блокувати важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу і НАТО.