Нафтогазовим сектором в Міненерго буде займатися Куйда - ЗМІ

Про це "НафтоРинку" повідомило джерело в Кабінеті Міністрів.

Володимир Куйда є братом Ігоря Куйди, партнера Костянтина Григоришина, який володіє низкою енергетичних компаній. Ігор Куйда в різний час обіймав керівні посади на підприємствах, контрольованих Григоришиним.

За даними газети Дело, Володимир Куйда народився в місті Запоріжжя в 1970 році. Закінчив Запорізький машинобудівний інститут, Запорізький державний університет, продовжує навчання в Івано-Франківському інституті нафти і газу. У групі "Енергетичний стандарт" працює з 1994 року.

Був членом наглядових рад Банку "Зевс" і Сумського НВО ім. Фрунзе. Працював на підприємствах чорної та кольорової металургії України, Сумському машинобудівному НВО ім. Фрунзе, "Сумиобленерго", радником міністра екології та природних ресурсів України.

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Також він працював головою правління ВАТ "Дніпроспецсталь", генеральним директором ВАТ "Запоріжтрансформатор".

За даними ЗМІ, Андрій Бойчук є креатурою нардепа Сергія Пашинського, який за допомогою структур "Фактора" (нафтогазові активи братів Сергія та Володимира Тищенка) курирував захоплення і вивіз нафтопродуктів з нафтобази ТОВ "Восток", Херсонської перевалки, Одеського НПЗ, а в кінці 2014 року йому приписували спробу захоплення пункту управління дизельного трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" в Житомирській області.