В АТО посилять перевірку продуктів, які передають військовим
15:42, 17 січня 2015Політика
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Керівництво АТО має намір посилити перевірку переданих військовим продуктів через вибуху банки з медом на блокпосту в Луганській області, в результаті чого загинув військовослужбовець.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру АТО Андрій Лисенко. За його словами, будуть ретельно перевірятися продукти та інші предмети, які передають громадяни українським військовим.
Читайте такожВ Станиці Луганській через вибух на блокпосту загинув військовий, ще троє пораненіУкраїнські військові також будуть більш уважними до цього.
Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль заявив, що один військовий загинув і 3 важко поранені через вибух на блокпосту в Станиці Луганській після того, як солдати спробували відкрити банку меду, яку їм приніс літній чоловік, назвавшись місцевим жителем.
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