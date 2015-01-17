Українські військові пробили новий коридор до Донецького аеропорту

Українські військові пробили черговий коридор із села Піски до Донецького аеропорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

"Я не знаю, з чого зроблені ці хлопці, але Правий Сектор не може не вражати. "Барс" (командир штурмової роти ДУК у Пісках) каже, "пробили" ще один коридор з Пісок до аеропорту, так що вже є нова "дорога життя". Наших бійців у терміналі ніхто не кидав на призволяще. Довезли БК, забрали частину поранених", - повідомив він.

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