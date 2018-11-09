Росія реалізовує на Донбасі сценарій Придністров’я - Тука

За словами Георгія Туки, завдяки псевдовиборам Москва намагається легітимізувати ватажків самоназваних республік.

Росія організувала незаконні вибори на окупованих територія Донецької і Луганської областей з метою легітимізації ватажків самоназваних "республік".

Про це в ефірі Громадського заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Таким чином, РФ намагається підштовхнути українську владу до прямих переговорів з ними, як це було на окупованій території Молдови - Придністров'ї.

"Це чергова загроза, зрежисована Кремлем. Вона полягає у наступному: зверніть увагу, як в останні півроку активізувались прокремлівські сили. Які сьогодні, до речі, продемонстрували своє об’єднання, перший крок зробили Бойко з Рабіновичем (угода про об’єднання партії Юрія Бойка та Вадима Рабіновіча, ред.). І впроваджують у суспільство тезу про необхідність так званих прямих переговорів. Це той самий сценарій, який свого часу був успішно реалізований Москвою в Молдові, коли примусили фактично почати прямі переговори з Тирасполем. Результат ми всі бачили", - розповів Тука.

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Він додав, що завдяки псевдовиборам Москва намагається легітимізувати ватажків самоназваних республік.

"Не тільки в Україні, а й в ЄС жодна людина ніколи б не сіла за стіл переговорів з такими особистостями, як Захарченко (вбитий ватажок "ДНР", ред.), як Плотницький (екс-ватажок "ЛНР", ред.). Потрібно було їх замінювати", - зазначив Тука.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В ЄС і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

В свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про "надзвичайну важливість" того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані "вибори" ватажків "ДНР" і "ЛНР" і так званих "депутатів парламентів" не суперечать Мінським угодами.