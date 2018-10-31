"Суперечать духу і букві Мінських угод": в ЄС прокоментували майбутні "вибори в ЛДНР"

В ЄС заявили, що вирішальне значення для досягнення довготривалого мирного урегулювання конфлікту на Донбасі залежить від втілення Мінських угод.

В Європейському Союзі нагадали, що незаконні вибори на окупованій території Донбасу, що мають відбутися 11 листопада, будуть суперечити Мінським угодам, що покликані мирно урегулювати ситуацію на сході України.

Про це заявила речник Європейської служби зовнішніх зв'язків Майя Косьянчич на брифінгу в Брюсселі, відеозапис якого розміщено на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

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Зокрема, її попросили прокоментувати позицію ЄС щодо запланованих на 11 листопада так званих «виборів» на окупованій території Донбасу з огляду на те, що на засіданні Ради безпеки ООН ряд європейських країн виступили проти їх проведення. Косьянчич нагадала, що у вересні в Євросоюзі виступили із заявою, яка, за її словами, була «доволі чіткою». «У ній йдеться, що ми повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і що реалізація Мінських угод усіма сторонами має вирішальне значення для досягнення довготривалого мирного урегулювання конфлікту на сході України. І у цьому контексті так звані вибори, які будуть проведені 11 листопада у так званих «Луганській народній республіці» і «Донецькій народних республіках», суперечать духу і букві Мінських угод, в яких містяться конкретні положення, що стосуються організації місцевих виборів у цьому регіоні», - наголосила Косьянчич.

«Усі кроки, що перешкоджатимуть просуванню, втіленню Мінських угод, необхідно уникати», - заявила вона.

«Ми очікуємо, що Росія, зокрема, повною мірою скористається своїм впливом на сепаратистів у цьому питанні», - сказала Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня вісім країн-членів ЄС в ООН закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Зокрема, Велика Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина закликали Росію використати значний вплив на бойовиків, щоб вибори 11 листопада не відбулися.