Перевищила намальовану: окупанти назвали "явку" на фейкових "виборах" в ОРДЛО

Раніше глава СБУ Василь Грицак розповів, що результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії".

За заявою так званого "ЦВК ЛНР", явка "виборців" на незаконних виборах "голови та депутатів Народної ради Луганської народної республіки" склала 77%.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву "голови ЦВК ЛНР" Олену Кравченко.

За її словами, за час роботи "виборчих дільниць" були зафіксовані "незначні порушення, які не вплинули на виборчий процес".

Як зазначає Інтерфакс, у свою чергу спостерігач з РФ, депутат Держдуми Олексій Журавльов заявив, що "ніяких порушень законодавства "ЛНР" про вибори в ході спостереження за голосуванням не виявлено".

Згодом "Інтерфакс" з посиланням на "главу ЦВК ДНР" Ольгу Позднякову повідомив, що явка виборців на момент закриття "дільниць" склала 80,1%.

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За словами Позднякової, "істотних порушень під час голосування зафіксовано не було, а на одній із дільниць була спроба нападу на члена виборчої комісії".

Як повідомляв УНІАН, в самопроголошених «ДНР і «ЛНР» сьогодні, 11 листопада, проходить «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

У МЗС наголосили, що фейкові «вибори» на Донбасі не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%.