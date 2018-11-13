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Тимошенко у 2 турі президентських виборів виграє у всіх можливих конкурентів - соціологія

12:51, 13 листопада 2018
Політика
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Про це заявили соціологи на підставі спільного великого дослідження КМІС, Центру Разумкова та групи Рейтинг, в ході якого було опитано 10 000 респондентів.  

Зокрема, у чинного президента Петра Порошенка Юлія Тимошенко у 2 турі виборів виграє з результатом 29% на 14%. 

При цьому Петро Порошенко у разі виходу в 2 тур програє всім можливим кандидатам. 

За даними соціологічного дослідження, у першому турі виборів упевнене перше місце з відривом у два рази посідає Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 21% українців, які визначилися і підуть на вибори. На другому місці актор Володимир Зеленський з результатом 11%. Далі йдуть Петро Порошенко і Анатолій Гриценко з однаковим результатом у 10% голосів. Юлія Тимошенко лідирує в усіх макрорегіонах України, крім Донбаса.

Кожен п’ятий виборець вірить, що наступним президентом стане саме Юлія Тимошенко. У перемогу Петра Порошенка вірять лише 14% тих, хто піде на вибори. 

Спільне опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи Рейтинг проведене з 19 жовтня по 2 листопада 2018 року. Опитано 10 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка складає не більше 1%.

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Теги: #Петро Порошенко#Юлія Тимошенко#соцопитування