Відносини України та США ще ніколи не були такими міцними і багатообіцяючими - Порошенко

Президент привітав перші результати роботи українсько-американської комісії стратегічного партнерства.

Президент України Петро Порошенко привітав перші результати роботи українсько-американської комісії стратегічного партнерства, назвавши їх багатообіцяючими.

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Про це голова держави написав на своїй сторінці в Facebook.

Порошенко подякував президенту і держсекретарю США за "надійне плече підтримки і непохитну солідарність з Україною".

"Закладено надійну основу для нарощування успіху нашого двостороннього співробітництва у сфері безпеки, в політичній, оборонній, інвестиційно-економічній та енергетичній сферах", - вважає президент.

"Свідченням цього є також Спільна заява за підсумками засідання, яке відкриває широкі горизонти партнерства - від спільної протидії російській агресії і зміцнення політики міжнародних санкцій проти Кремля, підтримки інтеграції в НАТО - до зміцнення торговельних відносин, збільшення інвестицій, посилення військового співробітництва та протидії російській енергетичній експансії", - зазначив президент.

Він підкреслив важливість визнання прогресу України у проведенні реформ та зміцненні обороноздатності, а також підтвердження відданості Вашингтона у підтримці України. "Ніколи в історії українсько-американські відносини не були настільки міцними, плідними і перспективними", - переконаний голова держави.