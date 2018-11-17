У Міноборони відправили на пенсію держсекретаря, на черзі - звільнення заступників Полторака (відео)

При цьому посаду за собою екс-військовий зберіг.

У Міністерстві оборони України провели на пенсію державного секретаря Олександра Дубляна. Влаштували все урочисто - із військовим оркестром і почесною вартою.

Такий ритуал проводять у Міноборони вперше. Міністр Степан Полторак каже, що на своїй посаді генерал-полковник Дублян залишатиметься, але вже як цивільна особа, йдеться в сюжеті ТСН.

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Відправлення військового на пенсію – крок формальний, бо ж за новим законом про національну безпеку, із наступного року міністерство на 80% має складатися саме з цивільних чиновників.

Нині міністр, який також уже зняв військову форму, збирається за таким самим сценарієм вирядити на пенсію чи у відставку й деяких своїх заступників. "До кінця року я своїм наказом планую звільнити більшість заступників міністра оборони. В цілому ми переходимо на новий формат, посилюємо цивільний контроль над Збройними силами України", - розповів Степан Полторак.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко звільнив главу Міноборони Степана Полторака з військової служби.

"Відповідно до вимог закону про нацбезпеку, з 1 січня 2019 року посаду міністра оборони України має обіймати цивільна особа. Виходячи з цього, Степан Полторак подав відповідний рапорт, і я його прийняв", - заявив Порошенко.