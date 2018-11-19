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В Євросоюзі розглянуть ситуацію в Азовському морі та обговорять псевдовибори на Донбасі

10:57, 19 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС сьогодні у Брюсселі розгляне останні події на сході та півдні України, зокрема ситуацію в Азовському морі та псевдовибори на окупованих територіях Донбасу 11 листопада.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

"У понеділок, 19 листопада, міністри закордонних справ країн-членів ЄС під час зустрічі Ради Євросоюзу обговорять питання, пов’язані з Україною. Головуватиме на зустрічі висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні", - йдеться у повідомленні.

"Міністри обміняються думками з приводу останніх подій в Україні. Зокрема вони обговорять ситуацію в Азовському морі та “вибори” у так званих “ЛНР” і “ДНР”, що відбулися 11 листопада. Також міністри можуть торкнутися питань, пов’язаних з процесом реформ в Україні та підтримкою Євросоюзу в цьому", - повідомили у представництві.

Європейські дипломати нагадали, що під час саміту, який відбувся у Брюсселі 9 липня, Євросоюз вкотре наголосив на своїй непохитній підтримці та відданості незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України у рамках кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Також Євросоюз та Україна підтвердили свої безперервні зобов’язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, ґрунтуючись на Угоді про асоціацію.

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Також ЄС визнав вагомий прогрес, якого Україна досягла у процесі реформ. Він є вкрай важливим для задоволення потреб українських громадян і зміцнення стійкості України перед зовнішніми проблемами, з якими вона зіштовхнулася.

"Під час Ради асоціації, що запланована на 17 грудня, ЄС та Україна матимуть нагоду здійснити перегляд прогресу у впровадженні реформ. Також обидві сторони обговорять інші важливі питання двосторонньої та світової співпраці", - йдеться у повідомленні.

Востаннє питання України під час зустрічі Ради ЄС міністри обговорювали 19 березня - після візиту Моґеріні до Києва, що відбувся 11-12 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозував запровадження Євросоюзом санкцій проти організаторів псевдовиборів на окупованій частині Донбасу 11 листопада.

Щодо ситуації в Азовському морі Рада національної безпеки та оборони України після розгляду загроз національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів та в Керченській протоці, зумовлених агресивними діями Росії, констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

7 листопада президент України Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями та відпрацьовує методи блокади морських портів.

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Теги: #Євросоюз#вибори в ОРДЛО#Азовське море