В Євросоюзі розглянуть ситуацію в Азовському морі та обговорять псевдовибори на Донбасі

Раніше голова МЗС України Павло Клімкін заявляв, що очікує на запровадження Євросоюзом санкцій через проведення псевдовиборів на Донбасі.

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС сьогодні у Брюсселі розгляне останні події на сході та півдні України, зокрема ситуацію в Азовському морі та псевдовибори на окупованих територіях Донбасу 11 листопада.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

"У понеділок, 19 листопада, міністри закордонних справ країн-членів ЄС під час зустрічі Ради Євросоюзу обговорять питання, пов’язані з Україною. Головуватиме на зустрічі висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні", - йдеться у повідомленні.

"Міністри обміняються думками з приводу останніх подій в Україні. Зокрема вони обговорять ситуацію в Азовському морі та “вибори” у так званих “ЛНР” і “ДНР”, що відбулися 11 листопада. Також міністри можуть торкнутися питань, пов’язаних з процесом реформ в Україні та підтримкою Євросоюзу в цьому", - повідомили у представництві.

Європейські дипломати нагадали, що під час саміту, який відбувся у Брюсселі 9 липня, Євросоюз вкотре наголосив на своїй непохитній підтримці та відданості незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України у рамках кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Також Євросоюз та Україна підтвердили свої безперервні зобов’язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, ґрунтуючись на Угоді про асоціацію.

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Також ЄС визнав вагомий прогрес, якого Україна досягла у процесі реформ. Він є вкрай важливим для задоволення потреб українських громадян і зміцнення стійкості України перед зовнішніми проблемами, з якими вона зіштовхнулася.

"Під час Ради асоціації, що запланована на 17 грудня, ЄС та Україна матимуть нагоду здійснити перегляд прогресу у впровадженні реформ. Також обидві сторони обговорять інші важливі питання двосторонньої та світової співпраці", - йдеться у повідомленні.

Востаннє питання України під час зустрічі Ради ЄС міністри обговорювали 19 березня - після візиту Моґеріні до Києва, що відбувся 11-12 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозував запровадження Євросоюзом санкцій проти організаторів псевдовиборів на окупованій частині Донбасу 11 листопада.

Щодо ситуації в Азовському морі Рада національної безпеки та оборони України після розгляду загроз національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів та в Керченській протоці, зумовлених агресивними діями Росії, констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

7 листопада президент України Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями та відпрацьовує методи блокади морських портів.