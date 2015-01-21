У районі 31-го блокпосту продовжуються бої - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові повідомив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

Водночас, він підкреслив, що блокпост №29 залишається під повним контролем українських військових.

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“Ситуація в зоні бойових дій залишається дуже складною. В той же час спроба вчора на півночі атакувати наші позиції і спроба вибити наших військових з 31, 29 блокпостів провалилася. 29-й блокпост повністю контролюється нами, в районі 31-го блокпосту продовжуються бої”, - сказав Турчинов.

Раніше у штабі АТО повідомили, що в районі 29-го і 31-го блокпостів українські військові зупинили наступ російсько-терористичних військ. У Донецькому аеропорту підрозділи Збройних сил України продовжують активні дії.