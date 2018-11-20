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Рада перейменувала Кіровоградський район

17:09, 20 листопада 2018
Політика
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Кіровоградський район Кіровоградської області рішенням ради перейменовано на Кропивницький район / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат України.

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В постанові зазначається, що відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 8 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» Кіровоградський район Кіровоградської області перейменовано на Кропивницький район.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Раніше Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

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Теги: #Рада#Кропивницький#Кіровоградщина