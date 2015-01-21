В ОБСЄ вважають, що конфлікт в Україні може погіршитися

Таку думку висловив генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ламберто Занньєр в інтерв'ю агентству AFP, повідомляє ТАСС.

"Необхідно продовжити процес політичного врегулювання (на основі мінських угод)", - заявив він.

Читайте такожУкраїна через ОБСЄ вимагає від Росії пояснень щодо військ біля кордонуПри цьому Занньєр висловив стурбованість тим, що криза в Україні може погіршитися, оскільки "процеси не повністю знаходяться під контролем", що відбувається в Україні - це "елемент нестабільності, який може посилитися і трансформуватися у більш різноманітний конфлікт".