Унітарний устрій держави підтримує більшість українців - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на сесії "Майбутнє України" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Раніше питання релігії, питання мови розділяло мою країну. Сьогодні Україна - єдина, і ми готові провести референдум щодо будь-якого питання, включаючи питання мови, питання структури моєї країни, а також щодо унітарного устрою України, який підтримується, на відміну від федералізму, який підтримує тільки близько 10%", - наголосив Порошенко і додав, що Україна є проєвропейською державою.

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