ІС: в район Горлівки бойовики перекинули підкріплення

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. За його даними, в район Вуглегірська прибула партія бронетехніки і кілька підрозділів "піхоти" бойовиків.

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"Фіксується як мінімум одна РТГ на БМП-2, по дузі північніше міста кілька маневрених груп - всього до 20 одиниць техніки, включаючи 6 танків - були висунуті в передову лінію", - написав Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що південь і схід від Єнакієво зафіксовані дві групи по 350-400 бойовиків, до 12 одиниць броньованої техніки у кожній, при відповідному оснащенні вантажним транспортом і вогневими засобами (міномети, станкові гранатомети).

"В районі населених пунктів Оленівка та Докучаєвськ частина бандформувань відійшла на північ, частина змінила позиції. Артилерійська група противника, яка зосереджена в районі Докучаєвська, продовжує обстріл українських військ, перешкоджаючи їх просуванню в смузі Степове-Новомихайлівка", - повідомив Дмитро Тимчук.