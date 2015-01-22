У районі Донецька бойовики намагалися штурмувати позиції сил АТО

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Він повідомив, що бойовики "робили спроби штурму, змусивши підрозділи українських військ провести часткове перегрупування".

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Крім цього, за даними Дмитра Тимчука, в районі населеного пункту Піски тривали важкі бої з масованим застосуванням артилерії і бронетехніки. "По трасі через Сніжне противник продовжує перекидати сили і засоби з південного напрямку в Куйбишевський район Донецька і в район Ясинувата-Спартак", - зазначив Дмитро Тимчук, додавши, що протягом 21 січня бойовики істотно наростили боєздатність зосереджених в даних районах своїх тактичних груп.