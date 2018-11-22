З Росією буде не "діалог", а "консультації", доки триватиме агресія - доповідач Європарламенту

Доповідач закликала зміцнити європейську стійкість перед гібридною російською "конфліктною стратегією".

Відносини між ЄС та Росією, доки триватиме її агресія щодо сусідів, характеризуватимуться поняттями "комунікація" та "консультації", а не "діалог" чи "співпраця".

Про це заявила латвійський євродепутат Сандра Калнієте, яка буде доповідачем та автором майбутнього звіту Європейського парламенту щодо російсько-європейських відносин, пише "Радіо Свобода".

Виступаючи 22 листопада на засіданні Комісії Європарламенту із закордонних справ, присвяченому майбутнім відносинам між ЄС та Росією, Калнієте закликала зміцнити європейську стійкість перед гібридною російською "конфліктною стратегією".

"Ми є свідками різновиду конфлікту, де об’єднані російські військові та невійськові засоби залучені для досягнення політичних цілей. У цьому й полягає найбільша небезпека. Наші відкриті суспільства змушені зміцнити свою стійкість та граючи на випередження, попереджати майбутні сутички й агресію", - сказала вона.

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Калнієте закликала "не бути наївними, бо путінська Росія докладає всіх зусиль, аби впливати на політичні та суспільні процеси ЄС". На її погляд, майбутні відносини з Росією мають вибудовуватися за принципом вибіркової взаємодії, зусиль для збереження нинішнього статус-кво й недопущення, аби ці стосунки погіршувалися кардинально. Тим часом є кілька сфер, у яких має тривати контакт між ЄС та Москвою.

"Насамперед, це робота для вибудовування довіри вздовж лінії розмежування на сході України. Це надзвичайно важливо, бо у війні на Донбасі слід досягти стійкого режиму тиші. По друге, треба розпочати неформальний діалог на верхах між ЄС, Євразійським економічним союзом, країнами з якими ми маємо угоди про асоціації та ЗВТ, а також з Китаєм і державами Центральної Азії щодо того, як скористатися ініціативою "Один пояс – один шлях". Нарешті, слід працювати для порятунку плану дій щодо іранської ядерної програми", – додала європарламентар.

У Росії Сандра Калнієте є персоною "нон-ґрата".