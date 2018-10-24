Європарламент має намір закликати до посилення санкцій проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі

Європейський парламент має намір закликати всі країни-члени Європейського Союзу в Раді ЄС посилити санкції проти Російської Федерації у разі ще більшого загострення ситуації в Азовському морі.

Читайте такожНАТО займається проблемою поведінки РФ в Азовському морі – генсек Столтенберг

Про це йдеться у проекті резолюції, розміщеній на сайті Європарламенту.

Зокрема, у проекті документу сказано, що Європарламент підкреслює незаконність спорудження Керченського мосту та вітає рішення Європейської Ради щодо запровадження обмежувальних заходів стосовно шести компаній, які були залучені до побудови мосту.

У цьому зв'язку, відповідно до проекту резолюції, Європарламент "наполегливо закликає віце-президента, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки (Федеріку Могеріні) разом з країнами-членами ЄС у Європейській Раді чітко роз'яснити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені, якщо конфлікт у Азовському морі загостриться ще більше".

Також передбачається, що депутати Європарламенту висловлять свою стурбованість щодо участі європейських компаній у спорудженні мосту через Керченську протоку, оскільки ця участь "свідомо чи несвідомо підриває санкційний режим ЄС". З цієї причини, Європарламент має намір закликати Європейську комісію вивчити та перевірити дотримання чинних обмежувальних заходів ЄС, а країни-члени здійснити обмін інформацією стосовно того, чи відкриті кримінальні справи щодо випадків імовірних порушень санкційного режиму ЄС європейськими компаніями.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Європарламент розгляне резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. 23 жовтня у Європарламенті пройшли дебати з цього питання, і євродепутати запропонували запровадити нові санкції проти РФ через ситуацію в Азовському морі.

Раніше, 12 жовтня, президент Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

У рішенні РНБО наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.