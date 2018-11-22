Закріплення євроатлантичного курсу в Конституції є додатковою гарантією від реваншу проросійських сил - Порошенко

Президент наголосив на необхідності гарантувати невідворотність європейського та євроатлантичного курсу. "Це – наша відповідальність перед теперішнім та майбутніми поколіннями", - сказав президент.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що фіксація в Конституції курсу України на вступ до Європейського Союзу та НАТО є додатковою гарантією від реваншу проросійських сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час засідання Верховної Ради.

На переконання глави держави, закріплення в Конституції курсу України на вступ до ЄС та НАТО - це «додаткова гарантія від реваншу проросійських, антинатовських, антиєвропейських сил. Загрозу такого реваншу не хочу перебільшувати, але так само закликаю його не ігнорувати і не недооцінювати».

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Порошенко наголосив на необхідності гарантувати невідворотність європейського та євроатлантичного курсу. «Це – наша відповідальність перед теперішнім та майбутніми поколіннями», - сказав президент.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.