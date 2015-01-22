Клімкін заявив, що після обстрілу зупинки в Донецьку Росія повинна зупинити терористів

Про це він написав у своєму Twitter.

«Трагедія на зупинці у Донецьку - наше спільне горе. Через такі терористичні атаки гинуть мирні українці. Росія має зупинити терористів», - написав Клімкін.

Трагедія на зупинці у Донецьку - наше спільне горе. Через такі терористичні атаки гинуть мирні українці. Росія має зупинити терористів. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 22, 2015

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Донецької ОДА, в результаті обстрілу зупинки пасажирського транспорту в Ленінському районі Донецька загинули восьмеро осіб, ще семеро дістали поранень і каретами швидкої допомоги доставлені до лікарні.

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Раніше сайт міста Донецька повідомив, що сьогодні вранці в Ленінському районі Донецька на зупинці громадського транспорту "Гормаш" вибухнув снаряд, є загиблі мирні жителі.

Зазначається, що від вибуху пошкоджені маршрутки і тролейбус, що стояв на зупинці. За словами очевидців, є багато загиблих і поранених.

Водночас різні ЗМІ повідомляють про різну кількість загиблих - від 7 до 13.