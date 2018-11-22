Порошенко підписав указ про звільнення Гарбуза з посади голови Луганської ОДА

Керівника обласної військово-цивільної адміністрації Луганщини звільнено згідно з поданою ним заявою.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

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Про це йдеться в указі № 383/2018 від 22 листопада, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Гарбуза було призначено головою Луганської обласної державної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації 29 квітня 2016 року після звільнення з цієї посади Георгія Туки, якого було призначено заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.