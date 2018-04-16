Голова Луганської ОДА розповів, як три роки прожив у лісі з вовками

За словами чиновника, він три роки прожив відлюдником в землянці без жодних благ цивілізації.

Голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз стверджує, що на початку 90-х років прожив три роки відлюдником в лісі.

Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".

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"Я пішов служити в армію ще в Радянському Союзі, у 1989-му, а повернувся у вільну Україну. У Луганській області вже з'явилися пацани в бордових піджаках, крутилися біля шахт. Почалася контрабанда, рейдерство, віджим. У мене стан був... ну на межі зриву. Я тоді займався спортом, одні мої знайомі пішли в міліцію, інші, навпаки, наділи золоті ланцюги на шиї. А я прийняв рішення піти у ліс... Я прожив у лісі три роки: ні електрики, ні інших благ цивілізації не було. Жив відлюдником в землянці", - розповідає він.

За словами чиновника, в лісі у нього виникли конфлікти з вовчицею, яка жила неподалік від нього.

"Врешті-решт я її вбив. Але у неї, виявляється, були вовченята. Я їх потім знайшов зі своїми собаками. Вовченята вже подихали з голоду. Природно, почав їх виходжувати, це був мій хрест за вбивство матері. Вовченята ожили, зміцніли, я вирішив вибрати собі самого сильного, а решту роздати. Кидав їм м'ясо, вони за нього билися, а я спостерігав. День у день спостерігав і вибрав самого сильного. Через деякий час зрозумів: найсильніший – не завжди самий хоробрий. Тоді я вибрав самого хороброго і тільки через півтора місяця вибрав самого розумного. Ним виявилася маленька вовчиця, яка взагалі ні разу не билася за перший шматок м'яса, тому що знала: ще шість шматків я точно дам", - сказав Гарбуз.