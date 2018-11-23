Рада внесла уточнення до закону про кримінальні проступки
Верховна Рада України внесла уточнення до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (№7279-д).
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Андрій Парубій зазначив, що до нього звернувся парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя з тим, що у цьому законі виявилися технічні неточності.
Читайте такожНічне засідання Ради щодо Держбюджету-2019: наживо
З цього питання слово взяв депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко. Він зазначив, що техніко-юридичні правки пропонується внести до пунктів 2 та 3 частини 1 та частини 3 статті 49 Кримінального кодексу України.
Таким чином, зокрема, встановлюється, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження волі чи у разі вчинення не тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Депутат також нагадав, що закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.
Так, за усунення неузгодженостей в тексті закону проголосували 248 депутатів із 317, зареєстрованих у сесійній залі.