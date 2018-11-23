Рада внесла уточнення до закону про кримінальні проступки

248 депутатів підтримали техніко-юридичні правки до закону.

Верховна Рада України внесла уточнення до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (№7279-д).

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Андрій Парубій зазначив, що до нього звернувся парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя з тим, що у цьому законі виявилися технічні неточності.

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З цього питання слово взяв депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко. Він зазначив, що техніко-юридичні правки пропонується внести до пунктів 2 та 3 частини 1 та частини 3 статті 49 Кримінального кодексу України.

Таким чином, зокрема, встановлюється, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження волі чи у разі вчинення не тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Депутат також нагадав, що закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.

Так, за усунення неузгодженостей в тексті закону проголосували 248 депутатів із 317, зареєстрованих у сесійній залі.