В Україні не будуть саджати до в'язниці за незначні кримінальні проступки

Засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбування покарання визнаються такими, що не мають судимості.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (№7279-д).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 народних депутатів.

Законом запроваджується інститут кримінальних проступків шляхом внесення змін до чинного Кримінального кодексу України.

Кримінальним проступком визначено діяння (дію чи бездіяльність), за вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

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Голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін зазначив, що розслідування таким проступків «здійснюватимуть як окремі підрозділи дізнання, так і уповноважені на те посадові особи правоохоронних органів».

Він також зауважив, що готування до кримінального проступку не буде тягнути за собою кримінальну відповідальність.

За словами голови комітету, особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбування покарання визнаються такими, що не мають судимості.

Законом змінено класифікацію кримінальних правопорушень на кримінальні проступки, нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини; узгоджено питання строків дізнання та судового розгляду кримінальних проступків; уточнено перелік можливих негласних слідчих (розшукових) дій під час дізнання; унормовано питання джерел доказів.

Як зазначає Deutsche Welle, автори законопроекту вказують, що зараз Кримінальний кодекс України містить приблизно 780 складів злочинів, із яких близько 200 є злочинами незначної тяжкості. При цьому, такі злочини як некваліфіковані крадіжки, шахрайство та легкі тілесні ушкодження становлять майже 50 відсотків від усіх розслідуваних.

На думку авторів законопроекту, запровадження інституту кримінальних проступків істотно спростить роботу органів розслідування і спростить розгляд в суді незначних кримінальних правопорушень.

Закон має набути чинності через три місяці після опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в парламенті було зареєстровано законопроект №9306 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп.

Авторами законопроекту виступили депутати від «БПП» Микола Паламарчук, Артур Палатний та Олег Велікін.