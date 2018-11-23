У Раді з'явився ще один законопроект про перейменування Дніпропетровської області

Депутати знову пропонують Раді назвати Дніпропетровську область Січеславською.

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді альтернативний президентському законопроект про перейменування Дніпропетровської області.

Про це свідчить запис на сайті парламенту. Ініціаторами проекту №9310-1 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)" вступили більше ста народних обранців, серед яких представники фракцій "Народного фронту", "Батьківщини", Радикальної партії, БПП, "Самопомочі" і групи "Воля народу".

Наразі текст документа на сайті відсутній, але один з авторів законодавчої ініціативи Єгор Соболєв у коментарі "Українській правді" повідомив, що депутати знову пропонують Раді назвати область Січеславською.

За словами Соболєва, він сподівається, що цього разу БПП не дасть провалити голосування.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна Рада не включила до порядку денного і не направила на висновок Конституційного суду проект закону «Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)» (№ 8329). Цим законопроектом передбачалося перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

21 листопада президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект № 9310, який передбачає перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську. Відповідний проект закону «Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)» зареєстрований в парламенті.