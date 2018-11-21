этот материал доступен на русском

Не Січеславська: Порошенко подав новий законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області

14:53, 21 листопада 2018
Суспільство
1320 0
Порошенко запропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську / фото УНІАН

Президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект, у якому пропонує перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.

Відповідний проект закону «Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)» зареєстрований в парламенті.

Читайте такожРада підтримала перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку

Порошенко наголосив на тому, що декомунізацію в Україні слід завершити. «На карті України не може бути місця для Петровського. Мало того, що він один із очільників комуністичної диктатури, він ще й співорганізатор та виконавець Голодомору, геноциду українського народу. Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз показує, що за Дніпровську область проголосує понад три сотні депутатів. Потрібен не піар, а результат – тобто остаточне завершення декомунізації. Дніпропетровська область стане Дніпровською, а місце Петровського – на смітнику історії», - заявив він.

Читайте такожВ'ятрович пояснив, як слід декомунізувати Донбас та Крим

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» визначено, що до символіки комуністичного тоталітарного режиму належать, зокрема назви областей, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР). Згідно з цим законом, виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму на всій території України заборонено.

Назва Дніпропетровської області містить згадку про Григорія Петровського (1878 – 1958) – партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР, одного з організаторів Голодомору 1932-33 років та чільного діяча тоталітарного комуністичного режиму в Україні, а отже, належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму, використання якої на всій території України заборонено.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна Рада не підтримала перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #перейменування#декомунізація#Дніпропетровська область