Не Січеславська: Порошенко подав новий законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області

Вчора Рада не підтримала перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект, у якому пропонує перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.

Відповідний проект закону «Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)» зареєстрований в парламенті.

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Порошенко наголосив на тому, що декомунізацію в Україні слід завершити. «На карті України не може бути місця для Петровського. Мало того, що він один із очільників комуністичної диктатури, він ще й співорганізатор та виконавець Голодомору, геноциду українського народу. Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз показує, що за Дніпровську область проголосує понад три сотні депутатів. Потрібен не піар, а результат – тобто остаточне завершення декомунізації. Дніпропетровська область стане Дніпровською, а місце Петровського – на смітнику історії», - заявив він.

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У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» визначено, що до символіки комуністичного тоталітарного режиму належать, зокрема назви областей, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР). Згідно з цим законом, виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму на всій території України заборонено.

Назва Дніпропетровської області містить згадку про Григорія Петровського (1878 – 1958) – партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР, одного з організаторів Голодомору 1932-33 років та чільного діяча тоталітарного комуністичного режиму в Україні, а отже, належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму, використання якої на всій території України заборонено.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна Рада не підтримала перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.