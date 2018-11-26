Поліція перейде на посилений варіант несення служби – Князєв

Князєв заявив, що «масових заворушень немає і забезпечимо, щоб їх не було в Україні на весь період даної ситуації».

Національна поліція України переходить на посилений варіант несення служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив під час засідання Ради національної безпеки та оборони України в Києві.

Зокрема, президент України Петро Порошенко заявив, що в «жодному разі ми зараз не можемо дозволити ніяких провокацій, порушення порядку, стабільності всередині країни».

При цьому президент звернувся до голови Нацполіції щодо підготовки відповідного плану заходів, які б забезпечили порядок на вулицях «в цих особливих умовах».

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Своєю чергою Князєв заявив, що такий план заходів же підготовлений.

«Поліція переходить на посилений варіант несення служби. На зараз забезпечуємо охорону спільно з Національної гвардією консульських установ та посольств. Масових заворушень немає і забезпечимо, щоб їх не було в Україні на весь період даної ситуації», - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив про винесення на засідання Ради національної безпеки і оборони рішення про введення воєнного стану в Україні та звернення до Верховної Ради щодо розгляду цього рішення на позачерговому засіданні.

Йдеться про запровадження воєнного стану на строк 60 діб. Рішення прийматиме Верховна Рада на позачерговому засіданні 26 листопада, яке призначене на 16:00.

25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.