Ярема планує на початку лютого відзвітувати про стан розслідування злочинів проти Євромайдану

22:45, 22 січня 2015
Політика
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Генеральний прокурор України Віталій Ярема планує на початку лютого відзвітувати перед парламентом про стан розслідування злочинів проти активістів Євромайдану

Ярема / Фото УНИАН

Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі однієї з радіостанцій. 

“Я 5-6 лютого хочу звітувати і доповісти депутатам про стан перебігу подій щодо цього кримінального провадження”, - сказав Ярема.

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Він в чергове наголосив, що «не має наміру триматися за посаду і сприйме таке рішення, яке прийме Верховна Рада» щодо нього.

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