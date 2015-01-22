Ярема планує на початку лютого відзвітувати про стан розслідування злочинів проти Євромайдану
22:45, 22 січня 2015Політика
180 0
Генеральний прокурор України Віталій Ярема планує на початку лютого відзвітувати перед парламентом про стан розслідування злочинів проти активістів Євромайдану
Ярема планує на початку лютого відзвітувати про стан розслідування злочинів проти Євромайдану / Фото УНИАН
Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі однієї з радіостанцій.
“Я 5-6 лютого хочу звітувати і доповісти депутатам про стан перебігу подій щодо цього кримінального провадження”, - сказав Ярема.
Читайте такожАктивістів Євромайдану Нігояна, Жизневского та Сеника вбили мисливськими набоями - Генпрокуратура
Він в чергове наголосив, що «не має наміру триматися за посаду і сприйме таке рішення, яке прийме Верховна Рада» щодо нього.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter