Ярема планує на початку лютого відзвітувати про стан розслідування злочинів проти Євромайдану

Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі однієї з радіостанцій.

“Я 5-6 лютого хочу звітувати і доповісти депутатам про стан перебігу подій щодо цього кримінального провадження”, - сказав Ярема.

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Він в чергове наголосив, що «не має наміру триматися за посаду і сприйме таке рішення, яке прийме Верховна Рада» щодо нього.