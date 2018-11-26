В Європарламенті хочуть добитися від РФ дозволу на відвідання Сенцова делегацією євродепутатів

В Європарламенті переконані, що Росія не звільнить Сенцова до 12 грудня, коли заплановано вручення премії імені Сахарова.

В Європарламенті хочуть добитися від влади Російської Федерації отримання дозволу на відвідання незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова делегацією з числа євродепутатів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це німецький депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс (політична група «Зелені - Європейський вільний альянс») сказала на прес-конференції у Києві.

Вона нагадала, що в Європарламенті увалили рішення удостоїти Сенцова премією імені Андрія Сахарова.

Водночас в Європарламенті звернулися до російської влади з проханням щодо звільнення Сенцова, аби він мав можливість самостійно приїхати і отримати премію.

"Але скоріше за все, цього не відбудеться і, відповідно, на врученні будуть присутні його сестра та адвокат", - заявила Гармс.

"Ми зараз активно намагаємося відстоювати ідею перед російськими органами, щоби вони допустили делегацію Європарламенту за участю депутатів ЄП відвідати Олега Сенцова в ув'язненні", - заявила Гармс.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Сенцова було удостоєно премії Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова за 2018 рік.

Церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у Страсбурзі.

Європарламент заснував цю премію у 1988 році. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тис. євро, її вручають за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод.