Націоналісти прийшли до АП й озвучили свої вимоги (фото, відео)

Вони також вимагають рішучих дій керівництва держави у відповідь на агресію РФ та введення воєнного стану без скасування чи перенесення дати виборів.

Кілька сотень представників «Національного корпусу» та «Національних дружин зібралися під будівлею Адміністрації президента України.

Про це повідомляє прес-служба партії «Національний корпус» у Facebook.

«Наша ключова вимога - розірвання договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003-го року. Без цього рішення введення воєнного стану – профанація», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в «Нацкорпусі» вимагають рішучих дій керівництва держави у відповідь на агресію РФ та введення воєнного стану без скасування чи перенесення дати виборів.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.