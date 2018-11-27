Зухвалий вчинок - постпред США в ООН закликала засудити напад Росії в Керченській протоці

Постпред США в ООН зазначила, що законослухняні і цивілізовані нації не ведуть себе таким чином.

Захоплення українських кораблів російськими військовими є «обурливим порушенням територіального суверенітету України» і «зухвалим вчинком, який міжнародне співтовариство має засудити».

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Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, виступаючи на екстреному засіданні Ради Безпеки. «Я розмовляла з президентом Трампом і держсекретарем Помпео, і мої заяви відображають стурбованість на найвищому рівні американського керівництва», – заявила Гейлі, передає Голос Америки.

«Законослухняні і цивілізовані нації не ведуть себе таким чином. Перешкоджати законному проходженню українських кораблів через Керченську протоку – порушення міжнародного законодавства. Це нахабний вчинок, який міжнародне співтовариство має засудити і з яким ніколи не змириться», – додала Гейлі.

«Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання і не перешкоджати проходженню українських кораблів через Керченську протоку, а також вжити заходів для деескалації створеної нею напруженості. Як багато разів говорив президент Трамп, Сполучені Штати були б раді нормальним відносинам з Росією. Однак подібні незаконні дії як і раніше роблять це неможливим. Сполучені Штати залишать в силі санкції щодо Росії, введені у зв'язку з Кримом. Подальша ескалація з боку Росії лише погіршить ситуацію. Це ще більше похитне становище Росії в світі. Це ще більше посилить напруженість у відносинах з Україною. В ім'я міжнародного миру і безпеки Росія повинна негайно припинити свою протиправну поведінку і поважати права судноплавства і свободи всіх країн».

Дії Росії засудили і інші американські офіційні особи.

«Росія таранить українське судно, яке спокійно прямувало в український порт. Росія захоплює кораблі з їхніми екіпажами і після цього звинувачує Україну в провокації???» – так відреагував на події спецпосланець США по Україні Курт Волкер.

Екс-голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин Роберт Менендес закликав дати відсіч діям РФ у Керченській протоці. Сенатор заявив, що «політика Кремля спрямована на послаблення безпеки України і руху країни на шляху до демократії», підкресливши, що адміністрація Трампа повинна негайно збільшити військову підтримку Україні, включаючи постачання летальних озброєнь морського базування. «Кремль показав, що він поважає лише сильного противника, який здатний протистояти кривднику. Пан президент, це ваш шанс продемонструвати американське лідерство в питанні про захист наших принципів і наших близьких союзників у Європі», – підкреслив Менендес.

Як повідомляв УНІАН, Росія захопила два українських військових судна і буксир, які, за словами Москви, незаконно увійшли в російські територіальні води. Київ підкреслює, що нічого протизаконного українські моряки не здійснювали, і звинувачує Росію у військовій агресії.