Порошенку тричі переписували текст виступу у Раді щодо введення воєнного стану - ЗМІ

Спочатку Порошенко мав представляти указ про введення воєнного стану в Україні на 60 діб.

У понеділок, 26 листопада, президенту України Петру Порошенку тричі переписували текст виступу у Верховній Раді.

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Про це повідомляє Telegram-канал УП. Off the record. Зазначається, що спочатку він мав представляти указ про 60 днів воєнного стану.

"Потім він планував запропонувати депутатам 30 днів, але "радикали" і "Батьківщина" окупували президію і трибуну. Аж після 21-ї Порошенко зпропонував ввести воєнний стан в 10 областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. Дата введення воєнного стану не озвучувалася. За це рішення проголосували 276 народних депутатів із 330 зареєстрованих у сесійній залі. Від «Блоку Петра Порошенка» «за» проголосували 120 депутатів, від «Народного фронту» - 64, від «Самопомочі» - 23, від Радикальної партії - 16, від «Батьківщини» - 13 президента, від групи «Воля народу» - 8, від групи «Відродження» - троє. Водночас від «Опозиційного блоку» жоден депутат не підтримав цей закон.