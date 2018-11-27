Конфлікт на Азові: СБУ оголосила про підозру російським прикордонникам

Прикордонникам ФСБ і військовослужбовцям ЗС РФ, які вчинили напад на українських моряків, повідомлено про підозру.

СБУ і військова прокуратура оголосили про підозру прикордонникам ФСБ Росії та військовослужбовцям Збройних сил РФ, які вчинили напад на українських моряків.

Про це у вівторок, 27 листопада, повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області і військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ і службовцям Збройних сил РФ.

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Кримінальні злочини кваліфіковані за статтею про планування, підготовку, розв'язання і ведення агресивної війни, статтею про замах на злочин і статтею про умисне вбивство.

Лисенко перерахував прізвища російських військових, яким оголошено про підозру:

- контр-адмірал С. Станкевич - начальник прикордонного управління ФСБ по РК і м. Севастополь;

- віце-адмірал Г. Медведєв - заступник керівника Прикордонної служби ФСБ РФ - керівник департаменту берегової охорони;

- капітан 1-го рангу Г. Ромашкін - начальник служби пункту Управління ФСБ РФ по РК і м. Севастополь, до складу якого входять ПСКР Изумруд і ПСКР Дон;

- капітан 1-го рангу О. Шеїн - заступник начальника відділу БО ПУ ФСБ РФ по РК;

- капітан 2-го рангу О. Шатохин - начальник служби в м. Керч пункту управління ФСБ РФ по РК;

- капітан 2-го рангу О. Саляєв - командир прикордонного сторожового корабля ПСКР Дон;

- капітан 3-го рангу А. Шипіцин - командир сторожового корабля Изумруд;

- капітан 3-го рангу С. Щербаков - командир малого протичовнового корабля Суздалец.