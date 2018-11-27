У Кабміні обіцяють оприлюднити правильний указ про воєнний стан завтра

Документ, який було проголосовано, буде оприлюднено завтра в "Урядовому кур’єрі", стверджує Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Віце прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що публікація в "Урядовому кур’єрі" є помилковою та завтра, 28 листопада, буде надруковано вірний указ.

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Про це вона повідомила в ефірі "Прямого".

"Я не розумію чому "Урядовий кур’єр" вирішив надрукувати той указ, який подавався президентом до Верховної Ради. Проголосовано було скореговане рішення. Будемо завтра приймати рішення з Урядом стосовно схвалення службового розслідування. Документ, який було проголосовано, буде оприлюднено завтра в "Урядовому кур’єрі", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

Дата введення воєнного стану не озвучувалася, але раніше того дня зазначалося, що йдеться про введення воєнного стану з 09.00 28 листопада.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану у постанові, за яку проголосувала Верховна Рада, - 26 листопада 14:00.

Закон, яким вводиться в дію указ про запровадження воєнного стану в ряді регіонів України, ще не підписано.

На офіційному сайті Верховної Ради України сказано, що закон «Про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (№ 9338) перебуває у статусі «готується на підпис», тобто даний закон ще не підписаний головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і не переданий на підпис президенту України Петру Порошенку.

Водночас у тексті указу, який затверджується законом, йдеться: «Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року». При цьому «цей закон набирає чинності з дня його опублікування», а публікується закон після підписів голови парламенту та президента України.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, газета «Урядовий кур’єр» опублікувала текст указу президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні». Засідання РНБО відбулось у ніч з 25 на 26 листопада.